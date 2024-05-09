Cem Yılmaz sahneyi terk etti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son gösterisinde seyircilere ‘hoş geldiniz CHP'liler’ dediği, sonrasında ise seyircilerden gelen tepkiler üzerine sahneyi terk ettiği iddia edilmişti. Ancak gösteride bulunan başka bir seyirci işin aslını açıkladı.

Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.

"Hoş geldiniz CHP'liler" sözüne kızdılar iddiası

İzleyicilerin "Hoş geldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi ancak gerçek başka çıktı.

"Bu iş şova döndü deyip" kulise geçti

Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini sosyal medyada şu ifadelerle anlattı; "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi. Kadın yüksek sesle devamlı 'Evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Salondan çıkarıldılar

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.