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Bazılarında hiç utanma yok dedi Fatih Portakal çıldırdı! CHP'li isme ateş püskürdü

Atama iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'e gazeteci Fatih Portakal'dan çok sert tepki geldi. Söz konusu zihniyetin hastalıklı bir zihniyet olduğunu ve bunlardan kurtulmak gerektiğini belirten Portakal, "Gerçekten bazılarında hiç utanma yok" diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da 'atama' iddiaları günlerdir konuşuluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

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