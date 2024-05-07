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DÜNYA

Fransa'da Filistin'e destek eylemlerinde 2 öğrenci gözaltına alındı

İsrail'in aylardır Gazze'deki saldırıları, geç de olsa dünyada tepkilere sebep olmaya başladı. Birçok ülkede özellikle üniversitelerde Filistin'e destek protestoları devam ediyor. Son olarak Fransa'da Sciences Po okullarında öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek eylemlerine müdahale eden polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

İsrail'in aylardır Gazze'deki saldırıları, geç de olsa dünyada tepkilere sebep olmaya başladı. Birçok ülkede özellikle üniversitelerde Filistin'e destek protestoları devam ediyor. Son olarak Fransa'da Sciences Po okullarında öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek eylemlerine müdahale eden polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

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