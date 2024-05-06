BIST 10.308
DOLAR 32,27
EURO 34,79
ALTIN 2.407,15
GÜNCEL

Çatalca'da 5 bungalov ev ile havuz çalındı mı? Gerçek ortaya çıktı

Çatalca Kaymakamlığı, 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile sökü götürdüğü ortaya çıktı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, emniyet birimlerinin konuya ilişkin çalışma yaptığı vurgulanarak, "İddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024'te evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de nikah memuru, hoca dua ederken müzik açtırdı görüntüler gündem oldu
İzmir'de nikah memuru, hoca dua ederken müzik açtırdı görüntüler gündem oldu
PYD elebaşı Salih Müslim'in eşinden skandal sözler
PYD elebaşı Salih Müslim'in eşinden skandal sözler
Yine sokak köpeği, yine facia!
Yine sokak köpeği, yine facia!
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Yerli savunma sanayi ürünleri, sabit ve hareketli kara hedeflerini imha etti o anlar paylaşıldı
Yerli savunma sanayi ürünleri, sabit ve hareketli kara hedeflerini imha etti o anlar paylaşıldı
Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa heyetine hakkını haram etti
Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa heyetine hakkını haram etti
Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin 3 şüpheliden biri tutuklandı
Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin 3 şüpheliden biri tutuklandı
CHP'li Ali Mahir Başarır canlı yayında açıkladı: Ben Erdoğan'ın yerinde olsam
CHP'li Ali Mahir Başarır canlı yayında açıkladı: Ben Erdoğan'ın yerinde olsam
Mustafa Sarıgül 'dikkat et geliyor' diyerek 2028 cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Sarıgül 'dikkat et geliyor' diyerek 2028 cumhurbaşkanı adayını açıkladı
İki ekmek arası patatese 410 lira verdi sosyal medyada gündem oldu
İki ekmek arası patatese 410 lira verdi sosyal medyada gündem oldu
İsrail Yunanistan krizi! Kudüs'te İsrail polisi Başkonsolosun korumasını gözaltına aldı
İsrail Yunanistan krizi! Kudüs'te İsrail polisi Başkonsolosun korumasını gözaltına aldı
İstanbul'da kaç bin konutun dönüştürülmesi gerekli? Mehmet Özhaseki açıkladı
İstanbul'da kaç bin konutun dönüştürülmesi gerekli? Mehmet Özhaseki açıkladı