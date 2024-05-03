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Mehmet Özışık'tan 'Ece Üner' yorumu: Hafıza kaybına uğramış!

İçişleri Bakanlığı’nca 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda kutlamalara izin verilmeyeceğini yönelik karar alınmasına rağmen yüzlerce kişi Taksim Meydanı’na akın edip polislere taş ve sopalarla saldırmıştı. Yaşanan bu olaylar ile ilgili Ece Üner'in yaptığı açıklamaları, gazeteci Mehmet Özışık, yayınladığı videoda yorumladı.

Gazeteci Mehmet Özışık, YouTube'da yayınladığı videoda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı’nda yaşanan gerginliğe değindi.

İçişleri Bakanlığı’nın Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmasını yasaklamasına rağmen yüzlerce işçinin ve provokatiflerin Taksim Meydanı'ndaki kaldırım taşlarını söküp polislere saldırmasını yorumlayan Mehmet Özışık, Taksim'de yaşanan olaylar ile ilgili gazeteci Ece Üner’in ‘şizofren oldum’ açıklamalarına da değindi.

"Hafıza kaybına uğramış"

Ece Üner için ‘hafıza kaybına uğramış’ diyen Mehmet Özışık, 1 Mayıs'ın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kutlandığını ve daha şiddetli çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

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