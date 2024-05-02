Tartışılan isim oradaydı! Cem Küçük: Bu fotoğraf Ekrem Bey'in aleyhine yazar

1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane Meydanı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yan yana geldi. Yazar Cem Küçük, "Bu fotoğraf Ekrem Bey'in aleyhine yazar" dedi

TSK'ya 'kimyasal silah kullanıyor' yalanını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana geldi.

TGRT Haber'de Medya Kritik programında 3 ismin yan yana geldiği kareyi yorumlayan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bu ülkede yaşayan biri kabul edemez. Bu fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazar." diyerek yorum yaptı.