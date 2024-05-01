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DÜNYA

ABD polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan kız öğrenciye insanlık dışı işkence

Gazze'de işlenen insanlık suçlarına karşı ABD'de Filistin'e destek yürüyüşüne katılan bir kız öğrenci, ABD polisinin insanlık dışı muamelesine maruz kaldı.

Amerikan polisinin Filistin davası ve Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı dayanışma gösterisinde bulunan bir kız öğrenciye vahşice saldırıp dövdüğü görüntüler büyük tepki topladı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde halen 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada 1000'den fazla öğrenciyi ve bazı öğretim görevlilerini gözaltına aldığı belirtiliyor.

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