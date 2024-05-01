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Erdoğan taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya Erdoğan-Erbaş Audi 8 diyaloğunu paylaştı

Erdoğan taklitleriyle ünlenen Muhammed Nur Nahya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın makam aracı Audi 8’ini konu alan bir video yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın makam aracı Audi 8 tartışmasına 

Erdoğan taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya de el attı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Nahya, “Akşam namazına, Kadıköy’den Beşiktaş’a gidiyorsun A8 lazım. Abarttın iyice. Neyse, Mehmet’e görünme elinden alır bak.”" diyor.

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