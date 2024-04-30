Fatih Portakal sert çıktı: Aşağılık haber aşağılık uygulama

Fatin Portakal, İngiltere merkezli bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapan müşterinin, Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 avro 'milliyet farkı ücreti' tahsil edilmesine sert tepki gösterdi.

Antalya'da bir otelde müşteriden tahsil edilen 120 avroluk "Milliyet Farkı" ücreti tartışmalara neden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Aynı otele ilişkin benzer bir olay 2 yıl önce yaşandığı ortaya çıktı. 2022 yılında da aynı otel, akrabalarıyla tatil yapan Avukat Bahadır Türker'den de 'milliyet farkı' ücreti talep etti ve aldı. Alman pasaportu olan kuzenleri ise ekstra bir ödeme yapmadı.

Yaşadığı olayı Sözcü TV'ye anlatan avukat Türker, "İstanbul'a döner dönmez tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduk" dedi.

"Milliyet farkı ücreti geri ödensin" kararı uygulanmadı

Hakem Heyeti ise alınan kararın yasal olmadığını ve 'Millet farkı' ücretinin aileye geri ödenmesine karar verdi. Bilirkişi de Türker ailesinin lehine karar vermesine rağmen, aile hem parasını alamadı hem de iki yıldır hukuk mücadelesine devam ediyor.

Öte yandan Gazeteci Fatih Portakal'dan 'milliyet farkı' skandalına çok sert tepki gösterdi. Portakal "Aşağılık bir haber bu. Aşağılık bir uygulama" diye konuştu.