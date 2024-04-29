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Gaziantepli depremzede Alan ailesi yeni evlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Gaziantepli Alan ailesine yeni evleri teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların yapımı için başlatılan çalışmalar, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

Bakanlık, bugüne kadar yapımını tamamladığı 76 bin konut ve köy evinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

Bu kapsamda depreme Gaziantep'teki evlerinde yakalanan Mahmut Alan da yeni yapılan evine kavuştu.

Alan, bir yılda bu kadar güzel evin yapılarak yetişeceğini beklemediklerini ifade ederek, "İlk başta inanmadık. Ancak, evleri çok güzel bir şekilde yaparak bize teslim ettiler. Şu an kafamızı rahat bir şekilde yastığa koyup uyuyabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bakanımız da verdikleri sözü tuttular. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de depremzedeleri evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Yuvasına yerleşen her bir vatandaşımızı gördükçe mutluluğumuz ve gücümüz daha da artıyor. Aşkla, şevkle, gayretle çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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