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POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi'nde ilginç anlar! Yayın kesildi!

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuşma yapan İletişim Stratejileri Uzmanı Cevdet Tellioğlu, salondakilerden kendi hareketlerini tekrar etmesini istedi. Bu anlar yaşanırken partinin sosyal medya hesaplarında canlı yayın kesildi.

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanları Toplantısı’nda ilginç anlar yaşandı...

Salondakilerin kendisini taklit etmesini istedi

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanları Toplantısı’nda koordinasyon sunumu için kürsüye çıkan Cevdet Tellioğlu, yaptıklarının tekrar edilmesini istedi.

Tellioğlu kürsüde, "63 noktada belediye kazandık. 63 noktada bu kazanılan belediyelerimiz ile bir ahenk oluşturulmazsa yani birbirinden haberdar olmazlarsa ne olur? Bakın ne olur.

Evet sayın genel başkanımdan sonra size biraz nefes aldırayım. Sayın başkanım hakkınızı helal edin. Genel başkanın sağ tarafında ve sol tarafında bulunanlar benim yaptığım hareketi yapsın" diyerek eliyle alkış yaptı ve tempo tuttu.

Yayın kesildi

Tellioğlu ritim tutarken partinin sosyal medya hesaplarından verilen canlı yayın bir anda kesildi.

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