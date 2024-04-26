Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar 23 Nisan etkinlikleriyle doyasıya eğlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri deprem bölgelerinde de devam ediyor. Hatay ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar, Sıfır Atık standına da büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, “Çok eğleniyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu etkinliği düzenlediği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakan amcamıza da sevgilerimizi iletiyoruz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara’nın yanı sıra deprem bölgelerinde kutlama etkinlikleri düzenledi.

Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Hatay ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinliklerde oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zekâ oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok aktivite düzenlendi. Afetzede çocuklar 23 Nisan etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.

Sıfır atık çalışmalarına yoğun ilgi

Dün Hatay’da bugün de Kahramanmaraş’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinde, çocuklar Sıfır Atık standına da büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık çalışmaları hakkında bilgilendirilen çocuklar, uygulamalı olarak atıkları ayrıştırma fırsatı da buldu. Birbirinden renkli etkinliklerde oyun parkını dolduran çocuklara ikramlar da yapıldı.

“Bakan amcamıza sevgilerimizi iletiyoruz”

25 Nisan’da Hatay’da, 26 Nisan’da ise Kahramanmaraş’ta gerçekleşen etkinlere katılan çocuklar, doyasıya eğlendi. Depremzede çocuklar hem kaliteli hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, “Kaydıraktan kaydık, balon parkta oynadık, sihirbaz gösterilerini izledik. Her şey mükemmeldi. Çok eğleniyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu etkinliği düzenlediği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradan Bakan Amcamıza sevgilerimizi iletiyoruz, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.” diyerek sevinçlerini paylaştı.

“Çocuklarımız mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz”

Çocuklar gibi etkinlikten mutlu ayrılan aileler de, “Çocuklar çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun.” açıklamalarında bulundular.

Depremzede çocukların yüzünü güldüren 23 Nisan etkinlikleri, 27 Nisan’da Adıyaman’da, 28 Nisan’da da Malatya’da da devam edecek.