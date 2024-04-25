Drone operatöründen küçük çocuğa acımasız tekme!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir şahıs, elindeki balonu Drone’una çarpan çocuğu, acımasızca tekme atarak yere düşürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrencinin elindeki balon, drone ile çekim yapan bir şahsın droneuna çarptı. Yaşanan bu olay sonrası çocuğa tekme attığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında bir kişinin 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ailenin şikayeti üzerine ekipler şüpheli M.H'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı.

Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını çekmek için dronu yerde çalıştıran M.H’nin bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş’yi tekmelemesi, çocuğun yere düşmesi, diğer öğrencilerin arkadaşlarını yerden kaldırması görülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devrede

Görüntüler üzerine ailenin şikayeti üzerine açılan davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı açıklandı.