AK Partili meclis üyesinin garip halleri! CHP’li başkanın önünde kendini yere attı

İZMİT'te yol açma tartışması sonrası ortalık karıştı. Olay yerini incelemeye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in önünde ise ilginç bir olay yaşandı.AK Partili meclis üyesi kendini yerden yere attı...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde CHP’li İzmit Belediyesi ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde Kocaeli Şehir Hastanesi’ne alternatif yol açmak isterken AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Büyükşehir iş makineleri yolu kapattı. İzmit Belediyesi personelleri yola girmek isterken fiziki müdahaleye maruz kaldı.

Duvar'dan Sebahattin Aydın'ın haberine göre olay yerini incelemeye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in önünde ise ilginç bir olay gerçekleşti.



Olay yerinde bulunan AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Hürriyet’in yanına yaklaşmak isterken yanındaki bir kişi koluyla iterek Efe'nin yaklaşmasına izin vermedi. Bir anda kendini yerlere atıp bağıran ve saldırıya uğradığını iddia eden Efe, yuvarlanmaya başladı. Efe ayağıyla çelme takarak kendisini iten kişiyi de yere düşürdü. Ayağa kalkıp kendini tekrar yere attı. Belediye Başkanı Hürriyet, yürümeye devam ederken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hürriyet, “AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe bir dokunuşla kendisini nasıl yerlere atıyor, yerdeyken nasıl çelme takarak insanları yere düşürüyor. Sonra da ‘bana saldırıyorlar’ diye şov yapıyor. Geldiğimiz nokta bu” dedi.

Hürriyet, ekiplerinin uğradığı saldırının da hesabını soracağını ifade ederek, “Fen işleri müdürüme ve çalışanlarımıza yapılan saldırının hesabını soracağım. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.