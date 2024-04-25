Kılıçdaroğlu paylaşımıyla Özgür Özel'i mi hedef aldı? Kılıçdaroğlu CHP'li vekile konuştu

Gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözüyle ilgili CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'e konuştuğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun görüşmede hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "müzakere edilmez, mücadele edilir" mesajının kimi yönelik olduğu gündeme oturdu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla ilgili CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Barış Yarkadaş'a konuştu.

TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında açıklamalarda bulunan Yarkadaş "Deniz Demir bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş kendisiyle de konuştuk, Sayın Kılıçdaroğlu bu tweeti Özgür Özel’i hedef alarak mı yazdı dedim Demir ‘Sayın Kılıçdaroğlu bu tweette özgür Özel’i değil AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığını söyledi’ dedi." ifadelerine yer verdi.