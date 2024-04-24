Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı'nda mısınız?' sorusuna yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Fatih Erbakan, gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçimlerden sonra görüşmediğini açıkladı. Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna ise "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre." dedi.

Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erbakan, partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle bende baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı." dedi.

"Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu" şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 Puan fark var. Bizim de 2,6." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediğine dair soruya, "Görüşmedik." yanıtını verdi.

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık." karşılığını verdi.

Seçim sonucuna ilişkin değerlendirilmesi sorulan Erbakan, "Seçimde ekonominin çok büyük etkisi oldu. Genel seçim havasında oldu. Vatandaşa da hak veriyoruz. Çünkü bu şartlarda yaşamak çok zor. Bunun yanında Gazze konusunun çok büyük etkisi oldu. Milletin o noktada büyük hassasiyeti var. Bütün bunların birikmesi böyle bir sonucu ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana muhalefet lideri ile hiç temas kurabildiniz mi?" şeklindeki soru üzerine ise Erbakan, "Kendisiyle bayramda görüştük. Sağolsunlar, bayram tebriği için aramışlardı. O zaman görüştük kendisiyle, yine de görüşürüz." dedi.

İsrail'e yönelik ticaret kısıtlaması

İsrail'e ihracat kısıtlaması hatırlatılarak "Gazze konusunda amacınıza ulaştınız mı?" sorusuna Erbakan, "Hiç yapılmamasındansa yine de bu adım olumlu bir adım." diye konuştu.

Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ile ilgili de itirazları olduğunu ifade eden Erbakan, "Oradan alınan istihbaratların ABD ve İngiltere üzerinden İsrail'e fayda sağlayacak şekilde kullanılması. O nedenle Kürecik'i de kapatalım; 'Neden biz bunlara istihbarat sağlayacağız' diye soruyoruz." dedi.

Bu konuyu yarın Meclis'te düzenleyecekleri basın toplantısında da ifade edeceklerini açıklayan Erbakan, "Gidip orada savaşamıyorsak bile bu yaptırımları uygulamamız lazım. Ticaretin kısıtlanması bir adımdı ama Kürecik de öyle. Biz bağımsız, egemen bir devletiz; niye onlara istihbarat verelim, bu kadar katliam ve vahşet gözümüzün önündeyken? Kapatılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz." yanıtını verdi.

Sorulması üzerine Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini söyleyen Erbakan, "Biz sahada çok daha yüksek bir teveccühle karşı karşıyaydık. İl Genel Meclisinde yüzde 6,98, belediye başkanlığında 6,2 oy almışız. 110 ilçede yüzde 10'u, 140 ilçede de yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde de yüzde 10'un üzerinde ve 3 milyonun üzerinde bir oy..." bilgisini paylaştı.