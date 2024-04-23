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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek hafta görüşmeyi planladığını belirterek, "Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi, tabii ki TBMM müzakere zeminidir, her zaman liderler birbirleriyle konuşur." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek hafta görüşmeyi planladığını belirterek, "Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi, tabii ki TBMM müzakere zeminidir, her zaman liderler birbirleriyle konuşur." dedi.

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