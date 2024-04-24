Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Anıtkabir' tepkisi
Gazeteci Fatih Portakal, ana haber bülteninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir'e gitmeyip vefat eden İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katılmasına tepki gösterdi.
İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç, dün 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Kılıç için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.
Sözcü TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılmayıp, cenaze törenine gitmesine tepki gösterdi.