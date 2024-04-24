BIST 9.645
DOLAR 32,56
EURO 34,89
ALTIN 2.428,84
GÜNCEL

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Anıtkabir' tepkisi

Gazeteci Fatih Portakal, ana haber bülteninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir'e gitmeyip vefat eden İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katılmasına tepki gösterdi.

İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç, dün 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Kılıç için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

Sözcü TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılmayıp, cenaze törenine gitmesine tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için tek şart!
Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için tek şart!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde söz çocukların! Erdoğan 23 Nisan minikleri kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde söz çocukların! Erdoğan 23 Nisan minikleri kabul etti
İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’nın yeni şeyhi olarak İbrahim Uslu’yu ilan etti
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’nın yeni şeyhi olarak İbrahim Uslu’yu ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Başkan Ömer Arısoy kameralar önünde tartıştı: Yapma sakın yapma...
Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Başkan Ömer Arısoy kameralar önünde tartıştı: Yapma sakın yapma...
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi
Emekli sürünürken Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat savunması yok artık dedirtti!
Emekli sürünürken Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat savunması yok artık dedirtti!
TBMM'den 23 Nisan için kısa film! Kamu spotu olarak yayınlanacak
TBMM'den 23 Nisan için kısa film! Kamu spotu olarak yayınlanacak
Arda Güler'den halay şov! Takım arkadaşlarıyla mangal başında eğlendiler
Arda Güler'den halay şov! Takım arkadaşlarıyla mangal başında eğlendiler
Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
Özgür Özel'in erken seçim açıklaması Cüneyt Özdemir: 'Farkında değil ama tökezliyor
Özgür Özel'in erken seçim açıklaması Cüneyt Özdemir: 'Farkında değil ama tökezliyor