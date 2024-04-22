TBMM'den 23 Nisan için kısa film! Kamu spotu olarak yayınlanacak

TBMM Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde özel bir kısa film hazırladı. Filmin kamu spotu olarak televizyonlarda yayınlanacağını ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "23 Nisan Özel Kısa Filmi"ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "23 Nisan Özel Kısa Filmi" hazırlandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TRT platolarında ve TBMM’de çekilen film, kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemde çocukların inanç ve azmini anlatarak başlıyor.

Anadolu irfanıyla yetişen çocukların her dönemde ve her alanda sergilediği cesaretin işlendiği filmde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen çocukların, Genel Kurul’daki 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nu gerçekleştirmesi anlatılıyor.

"104 yıldır gözlerinde cesaret, yüzlerindeki neşeyle buluşsun diye varız. Geleceğe en güzel mirasımız yavrularımız." ifadesinin kullanıldığı film, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajıyla sona eriyor.

Kurtulmuş, televizyonlarda kamu spotu olarak yayımlanacak "23 Nisan Özel Kısa Filmi"ni sosyal medya hesabından paylaştı.