Real Madrid'in saha zemini için kullandığı teknoloji şaşkına çevirdi

Real Madrid'in Santiago Bernabeu zemini için kullandığı teknoloji Türkiye'deki bozuk çimlerin ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Tüm zeminin yer altına alındığı stadyumun, üstü de tamamen kapatılarak etkinliklere hazır hale getirildi.

Real Madrid, Santiago Bernabeu stadyumunun teknolojisini anlatan bir video paylaştı.

Real Madrid'in geri çekilebilir çim sistemi ile inşa edilen yeni stadyumu Santiago Bernabéu Stadyumu, en modern standartlara uyum sağlamak, taraftarlara ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmak için 2019'dan bu yana tamamen yenileniyor.