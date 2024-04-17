MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Abdulkadir Selvi'nin o yazısına tepki

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısında Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini yazması sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tepki gösterdi. Özdemir, "Osman Kavala, Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli için 'Kızıl Sorostur" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısı tartışmalara neden oldu. Selvi yazısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelmesi gerektiğini, ekonominin bu şekilde çözüleceğini aynı zamanda Osman Kavala'nın serbest bırakılması ve siyasi iklimin değişmesi gerektiğini savundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Selvi'nin ifadelerine sert açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Abdulkadir Selvi, sinsilik ve çirkeflikle bahse konu olan meseleyle alakalı kurduğu cümleleriyle bir yandan Türkiye'yi yargı bağımsızlığı konusunda sözüm ona eleştirenlerin ekmeğine yağ sürerken öbür yandan Türkiye'nin ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın en büyük hassasiyeti olan tam bağımsızlık hedef ve ilkesini de güya tartışmaya açmak niyetindedir." dedi.

"Kimse Cumhur Ittifakı'na başarısız diyemez"

İsmail Özdemir, Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala, Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli için 'Kızıl Sorostur.' Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne, kardeşliğine tehdit oluşturmuştur. Gezi olaylarının faillerindendir. Bu açıklama Abdulkadir Selvi'nin kendi açıklamasıyla yanlıştır. Birileri ona bu açıklamayı yaptırmışsa onlar da yanlış yaptırmıştır. Kimse Cumhur İttifakı'na başarısız diyemez. Milletin umudu Cumhur İttifakı'dır."