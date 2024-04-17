Evli ve çocuklu futbolcunun ahlaksız teklifi!

Sosyal medya platformu TikTok'ta yeni bir skandal video patladı. TikTok kullanıcısı bir kadın, Süper Lig'in 3 büyüklerinde forma giyen evli ve çocuklu bir futbolcunun 5 milyon lira karşılığında kendisi ile bir gece geçirmesini istediğini iddia etti.

Sosyal medyada yeni bir ifşa gündemde. TikTok kullanıcısı bir kadın, çok ünlü bir futbolcunun ahlaksız teklifini ifşaladı.

Üç büyüklerden birinde forma giyen, evli ve çocuklu bir futbolcunun, kendisiyle bir gece geçirmesi karşılığında 5 milyon TL teklif ettiğini iddia eden kadın, futbolcunun banka hesabının fotoğrafını da attığını söyledi.