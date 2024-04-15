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DÜNYA

Gürcistan'da meclis fena karıştı! Parti liderine yumruklu saldırı

Gürcistan'da 2023'te büyük tartışmalara yol açan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması tartışma yarattı. Yasa tasarısını sunan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, sunum esnasında yumruklu saldırıya uğradı.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoda kavgaya neden oldu.

Gürcistan'da, geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentonun hukuk komitesinde görüşülüyor.

İktidar partisi tarafından bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına tepki gösteren muhalefet partilerinin milletvekillileri, komite oturumunda yasa tasarısı karşıtı sloganlar attı.

Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "tehdit" oluşturduğunu savunan muhalefet milletvekillileri, yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguladı.

Gürcü Hayali Partisinin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, komite oturumunda söz konusu yasa tasarısını tanıttı.

Muhalefetteki "Vatandaşlar" partisinin milletvekilli ve yasa tasarısına tepki gösteren Aleko Elisaşvili, konuşma yapan Mdinaradze'ye yumruk attı.
Kavga nedeniyle ara verilen oturum birkaç dakika sonra devam etti.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentonun giriş kapısında protesto ediliyor

Öte yandan, yasa tasarısının hükümet tarafından tekrar parlamentoya sunulması başkent Tiflis'teki Parlamento binasının giriş kapısının önünde protesto ediliyor.

Sabah erken saatlerde toplanan göstericiler, "Avrupa'ya Evet, Rus Yasasına Hayır" sloganları attı.

Göstericiler, Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı. Protesto gösterisi devam ediyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.
Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

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