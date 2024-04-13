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Survivor All Star'da görülmemiş kavga! İki yarışmacı diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'ın 84. bölüm fragmanına Yunus Emre ve Ogeday'ın kavgası damga vurdu. Tanıtımdaki görüntüler sonrası "Ogeday ve Yunus Emre Survivor'dan diskalifiye olacak mı?" tartışması gündeme geldi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Son olarak Hakan Hatipoğlu'nun elendiği Survivor All Star'ın yeni fragmanı yayınladı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandığı sırada Yunus Emre ile Ogeday birbirlerine ağır ifadeler kullanıyor. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Ogeday, Yunus Emre'nin üzerine saldırıyor.

Program görüntülerinin şiddet içermesi sebebiyle sansürlenerek yayınlanması dikkat çekerken "Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye olacak mı?" merak konusu oldu.

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