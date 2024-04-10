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'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e küfür' polemiği! Gültekin Uysal, Barış Yarkadaş'a konuştu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri öncesi Meral Akşener'i küfür ederek 6lı masadan kovduğunu iddia etmişti. Gazeteci Barış Yarkadaş, bu konuyla ilgili 6lı masanın bir başka üyesi Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal ile konuştuğunu söyleyerek, o gün yaşananları Gültekin Uysal'ın ağzından anlattı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, tv100 ekranlarında katıldığı programda altılı masada Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği zaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e küfür ederek masadan kovduğunu iddia etmişti. Söz konusu açıklamaların ardından Gazeteci Barış Yarkadaş, altılı masanın bir başka üyesi olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı aradığını ve o gün masada yaşananları sorduğunu söyledi. Barış Yarkadaş, Gültekin Uysal'ın sözlerini tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında anlattı.

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