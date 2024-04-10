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İYİ Partili Mehmet Aslan'ın iddiası: Genel başkanımız masadan kalkmadı, masadan kovuldu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan tv100'de katıldığı programda Altılı Masa'da eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti lideri Meral Akşener'e küfrettiği imasında bulunarak ve Akşener'in masadan kovulduğu söyledi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan tv100'de katıldığı programda çarpıcı iddialarda bulundu.

Altılı Masa'da eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti lideri Meral Akşener'e küfrettiği imasında bulunan Aslan, "Kılıçdaroğlu masada Meral Akşener'e 'Ya bunu imzala imzalamazsan da s**' ile başlayan bir şey söyledi. Genel başkanımız masadan kalkmadı, masadan kovuldu." dedi.

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