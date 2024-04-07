BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
YEREL

Çenesi kırıldı, kulağına dikiş atıldı! Yolda yürürken köpekler saldırdı, kan donduran görüntü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 Bursa'da çocuğuyla sokakta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nilüfer ilçesinde oğluyla yürüyen Mesut Karagözoğlu'na çevredeki sahipsiz köpekler saldırdı.

Aracıyla geçerken Karagözoğlu'nun çok sayıda köpeğin arasında kaldığını gören arkadaşı, korna çalarak bu hayvanların uzaklaşmasını sağladı.

Çenesi kırılan, başı ve ellerinden yaralanan Karagözoğlu, çevredeki bir hastanede tedaviye alındı.

Karagözoğlu'nun kulağına çok sayıda dikiş atıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde ezan rahatsızlığı!
CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde ezan rahatsızlığı!
Tarih Kılıçdaroğlu'nu affetmeyecek dedi canlı yayında ortalık karıştı!
Tarih Kılıçdaroğlu'nu affetmeyecek dedi canlı yayında ortalık karıştı!
Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'ın "Ekrem İmamoğlu kim?" sözlerine tepki
Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'ın "Ekrem İmamoğlu kim?" sözlerine tepki
Melik Yiğitel'den Mansur Yavaş için bomba iddia!
Melik Yiğitel'den Mansur Yavaş için bomba iddia!
Özgür Özel, seçim gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı
Özgür Özel, seçim gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı
Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu
Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu
CHP'li Belediye Başkanı Gürsel Uçar, MHP'lilere kin kustu
CHP'li Belediye Başkanı Gürsel Uçar, MHP'lilere kin kustu
Sinan Burhan DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili bomba kulis!
Sinan Burhan DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili bomba kulis!
Kabine değişikliği olacak mı? AK Parti'nin 2 önemli ismi konuştu
Kabine değişikliği olacak mı? AK Parti'nin 2 önemli ismi konuştu
Mehmet Kasım Gülpınar: Torpil kavramı 5 sene boyunca rafa kalktı
Mehmet Kasım Gülpınar: Torpil kavramı 5 sene boyunca rafa kalktı
Tuncer Bakırhan Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' açıklaması için bakın ne dedi?
Tuncer Bakırhan Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' açıklaması için bakın ne dedi?
Mazbatayı alan Abdullah Zeydan'ın 2015'teki olay Dağlıca taburu ziyareti yeniden gündem oldu
Mazbatayı alan Abdullah Zeydan'ın 2015'teki olay Dağlıca taburu ziyareti yeniden gündem oldu