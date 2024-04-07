Çenesi kırıldı, kulağına dikiş atıldı! Yolda yürürken köpekler saldırdı, kan donduran görüntü
Bursa'da çocuğuyla sokakta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Nilüfer ilçesinde oğluyla yürüyen Mesut Karagözoğlu'na çevredeki sahipsiz köpekler saldırdı.
Aracıyla geçerken Karagözoğlu'nun çok sayıda köpeğin arasında kaldığını gören arkadaşı, korna çalarak bu hayvanların uzaklaşmasını sağladı.
Çenesi kırılan, başı ve ellerinden yaralanan Karagözoğlu, çevredeki bir hastanede tedaviye alındı.
Karagözoğlu'nun kulağına çok sayıda dikiş atıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.