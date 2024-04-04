Sinan Burhan DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili bomba kulis!

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçme durumu olduğu yönünde bir kulis bilgisi paylaştı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programına konuk olarak katılan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, canlı yayında bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Sinan Burhan, yerel seçim sonuçlarının ardından DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçmek için harekete geçebileceğini söyledi.

Sinan Burhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nden bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçme durumu önümüzdeki günlerde olabilir. Kendi aralarında istişareler var. Bu istişarelerde şöyle bir konuşma da yapılıyor.

"AK Parti'ye yönelik büyük bir ilgi var"

Bu seçimlerde beklenen neticenin alınmadığı, millette bir teveccühün görülmediği ve partinin bundan sonra ekonomik, sosyal ve siyasi olarak ayakta kalmasının zor olduğu, motivasyonlarının olmadığı dolayısıyla AK Parti'ye yönelik büyük bir ilgi var. Önümüzdeki aylardan itibaren AK Parti'ye geçişleri görebiliriz."