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DÜNYA

Baygın Rus askerine el bombası atıldı, inanılmaz ihtimal gerçek oldu

Baygın olduğu görülen Rus askerine, Ukrayna İHA'sı tarafından el bombası atıldı. Atılan bomba, kaska çarpıp başka yere yönelince Rus askeri herhangi bir hasar almadı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş krizi devam ederken oldukça ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Baygın haldeki Rus askeri, hayatını kaybetmekten şans eseri kurtuldu. Henüz bilinmeyen bir noktada Rus askerinin yerde baygın halde yattığı belirlendi.

El bombası kaska çarptı

Drone'dan bırakılan bomba, baygın haldeki askerin kaskına çarpıp sektikten sonra farklı bir noktaya düştü. El bombasının askerin uzağında patlaması, ölümcül saldırıyı engelledi.

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