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POLİTİKA

Mecliste çoğunluğu aldınız' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt: Tek başına meclisle de bitmiyor

İBB Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, Murat Yetkin'in "Mecliste çoğunluğu aldınız, 'Engelleniyorduk, hemen yapacağız" diyeceğiniz ilk 3 proje ne olacak?” sorusuna "Eee tapu bekleyenler var. Şu plan, bu plan diyemem, tek başına meclisle de bitmiyor" yanıtını verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'u 11.5 puan farkla kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" söylemine değinen Yetkin, seçimle birlikte CHP'nin belediye meclisinde çoğunlugu ele geçirdiğini belirterek, "Şu çok yakıyordu canımı şunları Meclis'te geçireyim dediğiniz İlk üç ne olur" sorusuna İmamoğlu' "Eee tapu bekleyenler var. Şu plan, bu plan diyemem, tek başına meclisle de bitmiyor" yanıt verdi.

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