Terör elebaşı Remzi Kartal'dan seçim değerlendirmesi: CHP yeni bir söylem ile alternatif olarak çıktı

Terör örgütü PKK/KONGRA-GEL sözde başkanı Remzi Kartal, seçim değerlendirirken "CHP geçen kongresinden sonra yeni bir kulvara girdi ve ilk kez yeni bir söylem ile alternatif olarak çıktı. Türkiye yeni bir siyasi sürece girdi. AKP/ MHP için bu ölümcül bir darbeydi." dedi.

CHP'nin İstanbul'da "kent uzlaşısı" altında DEM Parti yaptığı yerel seçim işbirliği terör örgütü PKK'da umutları yeşertti.

Türkiye geneli AK Parti'nin oylarının gerilemesi ve CHP'nin sandıktan 1. çıkması terör baronlarından PKK/KONGRA-GEL sözde başkanı Remzi Kartal'ı sevindirdi.

Bir televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendiren Kartal, Kürt sorununa karşı terör eksenli politikanın etrafındaki partilerin kaybettiğini savunarak, " CHP kongreden sonra yeni bir kulvara girdi. Farklı bir söylem söyleyen AKP'nin bugüne kadar Kürt sorununda söylediklerini tekrar etmeyen kayyumlarda farklı bir söylem söyleyen terör söyleminde farklı bir söylem söyleyen alternatif olarak çıktı. Türkiye yeni bir siyasi sürece girdi. AKP/ MHP için bu ölümcül bir darbeydi." dedi.