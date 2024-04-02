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Tekirdağ'da seçimi kazanan CHP'li Candan Yüceer sonucu vatandaşla birlikte oynayarak kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Candan Yüceer'in Tekirdağlılarla oynadığı video sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Candan Yüceer, seçimi kazandıktan sonra kutlama yapan Tekirdağlılara katılarak dans etti. Bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Yüceer'in samimi ve içten katılımı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kutlama yaparken halkla birlikte olmayı tercih eden Yüceer, seçim zaferini kutlamak için bir araya gelen vatandaşlarla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

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