Hakan Ural'ın seçim öncesi İstanbul iddiası yeniden gündem oldu
Oyuncu Hakan Ural'ın yerel seçimlerden önce İstanbul seçimleriyle ilgili “Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum, çok büyük” iddiası seçim sonrası yeniden gündem oldu.
Yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 11 puan fark atarak rakibi Murat Kurum'u geride bırakmasının ardından oyuncu Hakan Ural'ın seçim öncesi iddiası yeniden sosyal medyada gündeme geldi.
Haber Global'de Çağlar Cilara'ya konuk olan Ural, "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum, çok büyük" demişti.