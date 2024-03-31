BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
SEÇİM

İstanbul'da muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavga kamerada!

Arnavutköy'de muhtar adaylarının yakınları olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan Evliya Çelebi İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle muhtar adaylarının yakınları olduğu ileri sürülen şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin oyunu kullandı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin oyunu kullandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi
En çok seçmenin kayıtlı olduğu Avcılar'da, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi
İsmailağa’dan Cübbeli Ahmet’e cevap: “Babamdan intikam almak mı istiyor?”
İsmailağa’dan Cübbeli Ahmet’e cevap: “Babamdan intikam almak mı istiyor?”
İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu!
İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu!
CHP lideri Özgür Özel ne demişti şimdi ne yapıyor? Oktay Vural paylaştı
CHP lideri Özgür Özel ne demişti şimdi ne yapıyor? Oktay Vural paylaştı
CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'ye dinleyici sordu 'çalışmadığım yerden çıktı' yanıtı geldi
CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'ye dinleyici sordu 'çalışmadığım yerden çıktı' yanıtı geldi
Ekrem İmamoğlu genç seçmen 'dinlemek istemiyorum' deyince çok kızdı eliyle...
Ekrem İmamoğlu genç seçmen 'dinlemek istemiyorum' deyince çok kızdı eliyle...
CHP Antalya adayının afişleri gündem oldu Cüneyt Özdemir isyan etti
CHP Antalya adayının afişleri gündem oldu Cüneyt Özdemir isyan etti
Murat Kurum'dan BAYKAR'a sürpriz ziyaret: Bugün yeni çok şey öğrendim...
Murat Kurum'dan BAYKAR'a sürpriz ziyaret: Bugün yeni çok şey öğrendim...
Beyoğlu’nda halk pazarında “aşağılama” cinayeti kamerada
Beyoğlu’nda halk pazarında “aşağılama” cinayeti kamerada
Ekrem İmamoğlu hakkında seçim öncesi çarpıcı iddia: "Kaybederse partisi de logosu da hazır"
Ekrem İmamoğlu hakkında seçim öncesi çarpıcı iddia: "Kaybederse partisi de logosu da hazır"