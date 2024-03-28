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Beyoğlu’nda halk pazarında “aşağılama” cinayeti kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu’nda halk pazarında tezgahta duran bir adam silahlı saldırıya uğradı. Cinayet anı kameralara yansırken, ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırganın, 5 yıl önce öldürdüğü adamın, sahibi olduğu markette kendisini aşağıladığı için kin beslediği ve bu yüzden öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi.

 İddiaya göre pazarcılık yapan Salih Aka (66) Pazar pazarını kurup tezgahın başına geçti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka’ya silah çekip kurşun yağdırdı.

Hastanede hayatını kaybetti
Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savruldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adama yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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