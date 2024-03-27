Özgür Özel kürsüye İYİ Parti seçmenini çıkardı kıyamet koptu Buğra Kavuncu'dan sert tepki

İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, CHP Balıkesir adayına oy vereceğini söyleyen İYİ Parti seçmenini kürsüye çıkaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e DEM Parti üzerinden tepki gösterdi. Kavuncu, "CHP’ye oy vermiş, şimdi DEM’le yapılan kent uzlaşısı nedeniyle CHP’ye oy vermekten vazgeçmiş seçmeni de çıkarabilir misiniz o sahneye?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisini Bandırma mitinginde İYİ Parti'yi hedef alan sözleri İYİ Parti'de tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti ile Balıkesir’de sonuçsuz kalan ittifak görüşmeleri üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklenen Özel, "Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" sözleri tansiyonu yükseltti.

İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, CHP Balıkesir adayına oy vereceğini söyleyen İYİ Parti seçmenini kürsüye çıkaran Özel'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kavuncu, paylaşımında "Yazık. En kötüsü de seçmene yapılan muamele. Seçmene nasıl, hangi gözle bakıldığının, nasıl manipüle edildiğinin hali... Bir gün önce kendi partisi dururken başka partilere oy vereni hain ilan edeceksin, aynı tavrı göstereni kucaklayıp meydanlara çıkaracaksın. Acaba daha önce CHP’ye oy vermiş, şimdi DEM’le yapılan kent uzlaşısı nedeniyle CHP’ye oy vermekten vazgeçmiş seçmeni de çıkarabilir misiniz o sahneye? İsterseniz gelin, İstanbul’da kent uzlaşısından rahatsız olan CHP'li seçmenlerle birlikte bir araya gelelim. Sözde açılım = Kent uzlaşısı Yatay dizilen paralar = Dikey dizilen paralar Yok birbirinizden farkınız!" ifadelerine yer verdi.