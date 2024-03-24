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YEREL SEÇİMLER 2024

İmamoğlu Özel'in lafını ağzına tıkadı! O anlar böyle görüntülendi

Sultangazi'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünde çok konuşulacak bir görüntüsü ortaya çıktı. Canlı yayın yapan partilinin “Sayın başkanım sayın genel başkanım” diyerek seslenmesi üzerine Özel, ağzını açıp tam konuşacakken İmamoğlu cevap verdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen Sultangazi’deki halk buluşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun otobüs içerisindeki anları kendi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayını takipçileriyle paylaştı. 

Canlı yayın yapan partilinin “Sayın başkanım sayın genel başkanım” diyerek seslenmesi üzerine İmamoğlu, cevap vermeye yeltenen Özel’in lafını ağzına tıkadı. 

İmamoğlu, “Genel başkanımızla İstanbul’da Sultangazililerle buluşacağız. İnşallah hem genel başkanımızı hem partimize hem milletimize hem İstanbullulara mahcup olmayacağımız güzel bir seçim yaşayacağız. Umarım bugün genel başkanımızla uğurlu bir başlangıç yaparız.” dedi.

Özel, “Sultangazi’ye 5 yıl önce de geldik çok çalıştık ama bugün gördüğümüz Sultangazi 5 yıl önce İstanbul’un verdiği karardan çok mutlu ve bu seferde Sultangazi aynı kararı verecek.  Çok iyi karşılandık ben Sultangazi’yi elbette çok seviyoruz. Ama bu kadar yakın bir ilgi beni çok duygulandırdı. Hem Ekrem Başkan’a çok teşekkür ediyorum hem de sevgili Özdemir’e başarılar diliyoruz.” dedi. 

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