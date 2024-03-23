Moskova saldırısı! Saldırganlardan birinin sorgu videosu paylaşıldı
Konser salonunda sivilleri katleden ve yakalanan saldırganlardan 1'inin sorguya alındığı anlarda, 1 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından 500 milyon Rus rublesi karşılığında saldırının teklif edildiğini söyledi.
Dünya, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşananları konuşuyor.
Konser alanına düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda sivil hedef alındı.
Saldırganlar alana girerek kalabalığa yakından rastgele kurşun yağdırdı. Olayın ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı.