Turgut Altınok'un 600 dairesi var iddiası! Sinan Burhan: Belgeleyin Altınok'un yakasına yapışırım

Turgut Altınok'un Antalya’da 600 dairesi olduğu iddiasını ortaya atanlara tepki gösteren gazeteci Sinan Burhan, "Turgut Altınok’un mal varlığı baba mirası. Aksini ispat edin, devletten bir kuruş aldığını belgeleyin ben de Altınok’un yakasına yapışırım. İftira, yalan ahlaksızlıktır." dedi.

Yazar Murat Ağırel'in Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un Antalya'da 600 dairesi olduğu iddiasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Altınok, iddiaları yalanlarken, Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Altınok'un mal varlığı tv100'de yayınlanan "Taksim meydanı" programında tartışıldı. Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından programda konuya ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Burhan, "Turgut Altınok’un mal varlığı baba mirası. Aksini ispat edin, devletten bir kuruş aldığını belgeleyin ben de Altınok’un yakasına yapışırım. İftira, yalan ahlaksızlıktır." ifadelerine yer verdi.