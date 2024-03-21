Sinop'ta Engin Altay'dan Özgür Özel'e karşılama: Bir zamanlar çırağımdı

Sinop mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 'Bir zamanlar benim çırağımdı' diyerek kalabalığa takdim eden Engin Altay'ın konuşması gündem oldu.

Özel'in bir zamanlar kendisinin çırağı olduğunu söyleyen Altay'ın konuşması, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Altay, şu ifadeleri kullandı:

Hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız, şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan... Ama düne kadar benim kardeşim hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber. Sinop'a hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım!