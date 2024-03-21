Mansur Yavaş 'işe minibüsle gelip gidiyorum' dedi Cengiz Topel Yıldırım'dan 67 makam aracı iddiası
İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım, "Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gelip gidiyorum" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a belgeli yanıt verdi. Topel, Yavaş'a tahsis edilen makam aracının 67 olduğunu iddia etti
31 Mart yerel seçimlerine doğru Ankara'da makam aracı tartışması çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda “İşe minibüsle gelip gidiyorum" deyince rakiplerinden İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan yanıt geldi.
Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki makam tahsisli araçlar listesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Topel, "Mansur Yavaş’ın makamına tahsisli araç sayısı 67. İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!" ifadelerine yer verdi.