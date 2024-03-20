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POLİTİKA

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay'dan Özgür Özel'i telefonla arayan kimdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kendisine Genelkurmay'dan telefon geldiğini söyledi. Özel, genel başkana iletilmesi için "Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor" diye not iletildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde, "Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması"na katıldı.

Darbelerin konuşulduğu bölümde Özel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kendisine Genelkurmay'dan "Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor" diye kendisine not iletildiğini açıkladı.

Özel'in bugüne kadar paylaşmadığı bu detay, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Özel'ini ismini vermediği kişi merak konusu olurken, "İsmi açıklanmayan kişinin o gece, dönemin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da temasta mıydı?" sorusu soruldu.

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