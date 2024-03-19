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Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun danışmanı Ongun'a: Vasfı nedir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a yönelik 'mal varlığı' açıklamasına yanıt geldi. Kurum, "O arkadaşın vasfı nedir? Eşbaşkan gibi takılıyor. O bizim muhatabımız değil, işine baksın." dedi.

Yerel seçimler yaklaşırken adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.

Özdemir, Kurum'a "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Murat Ongun tweet atmış 'neden hala açıklamıyorlar' diye..." sorusunu yöneltti.

Murat Kurum, "O arkadaşın vasfı nedir? Eşbaşkan gibi takılıyor. O bizim muhatabımız değil, işine baksın. Mal varlığımızı zaten bir kaç gün içinde detaylı şekilde açıklayacağız." şeklinde yanıt verdi.

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