CHP'de yeni Burcu Köksal vakası Balıkesir adayı Ahmet Akın DEM'i hedef aldı: Şerefsizlere de yakın değilim

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, partisinin yerel seçimlerde işbirliği yaptığı DEM Parti'yi hedef aldı. Akın, "Vatanına kudurmuş şekilde hainlik yapan, hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman da yakın olmadım" dedi.

İstanbul’da belediye il meclisi listelerinde yer verdiği PKK/DEM’lilere grup kurma yolunu açan, CHP'de DEM rahatsızlığı sürüyor.

İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayını geri çeken CHP, DEM Parti adayına destek vereceğini açıkladı.

CHP yönetiminin DEM ile işbirliği partide bazı illerdeki belediye başkan adaylarını öfkelendirdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, yaptığı miting sırasında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" çıkışı yaptı.

CHP'de Burcu Köksal krizi sürerken yeni bir patlak verdi. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, dün akşam katıldığı bir mitingde DEM Parti'yi hedef aldı.

Akın, "Vatanına kudurmuş şekilde hainlik yapan, hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman da yakın olmadım." sözleriyle CHP'nin ortağını suçladı. Sözleri büyük alkış aldı…