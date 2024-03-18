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Türkiye-İran sınırında görevli askerler çocukların mektubuyla duygulandı

Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Çorum’da okuyan öğrencilerin mektuplarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan, babası terör gazisi ve polis memuru olan Gülten öğretmen, 40 öğrencisine Mehmetçik için mektup yazmalarını istedi.

Yazılan tüm mektupları Türkiye-İran sınır hattında bulunan Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine gönderen Gülten öğretmenin mektubunu alan askerler mektubun okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşarken, karakol komutanı tarafından Gülten öğretmene ve öğrencilerine teşekkür edildi.

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