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Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri toplandı! "Hiçbirimizden talebi olmamıştır"

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri bir basın açıklaması yaptı. Grup adına yapılan açıklamada "Kılıçdaroğlu hakkında hiçbir belgeye, bilgiye, kanıta dayanmadan eleştiri sınırlarını aşarak ağır hakaret eden, iftiralar atan ve bu haksız faaliyetlerini tırmandıran sözde gazeteci, yazar, akademisyen unvanları bulunan tüm müfterilerin anılan yaklaşımlarını protesto etmek için burada bulunuyoruz." denildi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri toplandı, "Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" sloganları attı.

Grup adına yapılan açıklamada "Burada sosyal medya üzerinden bir araya gelmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri olarak toplanmış bulunmaktayız. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra başlamak kaydıyla özellikle yazılı, görsel basında CHP'nin önceki genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hiçbir belgeye, bilgiye, kanıta dayanmadan eleştiri sınırlarını aşarak ağır hakaret eden, iftiralar atan ve bu haksız faaliyetlerini tırmandıran sözde gazeteci, yazar, akademisyen unvanları bulunan tüm müfterilerin anılan yaklaşımlarını protesto etmek için burada bulunuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yönde basın açıklaması ya da protesto gösteri düzenlemesi hususunda hiçbirimizden talebi olmamıştır. Tamamen özgür irademizle planlayıp, hayata geçiriyoruz." denildi.

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