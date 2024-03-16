Ayasofya'ya 3.5 yıl sonra giden Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya'ya camiye çevrilişinden 3.5 yıl sonra gitmesi sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu, burada sabah namazı kıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndaN Ayasofya sürprizi geldi. Seçime sayılı günler kala İmamoğlu sabah namazını Ayasofya'da kıldı.

İmamoğlu'nun Ayasofya ziyareti sosyal medyada gündem oldu. Camiye çevriliş törenlerinde bulunmayan İmamoğlu'nun, daha sonraki dönemde de gitmemesi tartışma konusu olmuştu.

İmamoğlu, Ayasofya konusunda gazeteci Nedim Şener ile geçtiğimiz günlerde çok sert bir kavgaya tutuşmuştu.

Ayasofya kavgası

Ayasofya'nın ibadete açılmasından bu yana İmamoğlu'nun 3.5 yıldır buraya gitmediğini söyleyen Şener, Nedim Şener, "İmamoğlu daha başından itibaren Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı." demiş ve İmamoğlu'nun 2020 yılı haziran ayında Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu’na telekonferansla katıldığı toplantıda konuyla ilgili "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum." ifadelerini paylaşmıştı.

Şener, ayrıca İmamoğlu'nun Ayasofya Camii’nin temizlik ve güvenlik hizmetine katılmadığını öne sürmüştü.

İmamoğlu "meczup" demişti

Şener'in sözlerine yanıt veren İmamoğlu, Selatin camilerin Diyanet'in sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde, ‘Efendim İmamoğlu bir tek Ayasofya Camii'ne temizlik ve güvenlik hizmeti vermiyor’ diyor. Çünkü neymiş efendim? Ben, cami olmasından ötürü acı çekiyormuşum. Yahu benim aklımı benim vicdanımı, benim kalbimi bile okuyor! Cahilliğinden değil, kötü bir insan olduğu için, meczup olduğu için Ayasofya yalanını ortaya atıyor." ifadelerini kullanmıştı.