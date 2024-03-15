Erzurumlu Nurten abla sosyal medyada gündem oldu Acun Ilıcalı paylaştı

Erzurum’da iftardan sonra yapılan bir sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Erzurumlu Acun Ilıcalı, videoyu sosyal medya hesabından kalp emojisi paylaşarak beğendi.

Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

İsminin Nurten olduğu belirtilen kadının, Erzurum şivesiyle yaptığı samimi açıklamalar izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Erzurumlu olduğunu her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı. Ilıcalı, 3 kalp emojisiyle videoyu beğendi.

X platformundaki hesabında Ilıcalı, röportajı yapan "Erzurumgaste" adlı hesabın "Ramazan ayında en samimi röportajlarımızdan biri oldu. ☺️ İyi ki varsın Nurten abla." ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaştı.