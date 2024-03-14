Bakan Yumaklı ile görüşürken bayılan kadına ilk müdahaleyi Milletvekili Arslan yaptı

Afyonkarahisar’da, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşürken bir anda baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yaptı. Neden bayıldığı henüz öğrenilemeyen kadın daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Bakan Yumaklı valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. Yumaklı kendisiyle görüşmek isteyen bir aile ile görüşerek sıkıntılarını dinledi. Hastaları için Bakan Yumaklı’dan destek isteyen aile üyesinden kadın olan henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Bakan Yumaklı’nın yanında bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri bayılan kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Ailenin destek istediği hastalarının da yeniden sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.