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POLİTİKA

İmamoğlu'ndan 'para sayma' yalanı! CHP'nin avukatı banka yoluyla demişti!

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kala gündeme bomba gibi düşen CHP'de para sayma ifşasıyla ilgili CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu para sayma görüntüleriyle ilgili Habertürk canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sonuçta 2019 yılında Cumhuriyet Halka Partisi İl binasının  alınması üzerine bir görüntü" diyerek binayı satın alma işleminin nakit olarak yapıldığını ima etti.

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